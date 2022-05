Serie D: il Biancavilla rinuncia alla trasferta di Santa Maria Per il Santa Maria possibili i tre punti a tavolino. Domenica prossima trasferta a San Luca

Santa Maria – Biancavilla non si gioca, i siciliani presentano la rinuncia. La notizia è arrivata oggi. Pertanto la gara in programma domani (4 maggio) allo stadio “Carrano” non si giocherà.

I giallorossi di mister Nicoletti, dunque, proseguiranno gli allenamenti in vista della trasferta di domenica (8 maggio) a San Luca.

La gara tra Santa Maria e Biancavilla era valida per il 35° turno di campionato. La squadra siciliana, con 14 punti in 33 gare, è ultima e già retrocessa. I cilentani conquisteranno i tre punti a tavolino.