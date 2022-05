Preparati alla stagione barbecue e inizia oggi stesso!

Pensi che manchi ancora molto all’estate e che la stagione barbecue non sia all’orizzonte? Ma alla fine non resisti alla tentazione di tirare fuori il barbecue alla prima giornata di bel tempo. Questo potrebbe capitare già in aprile o in maggio. Per questo è meglio iniziare per tempo i preparativi.

Cura dei mobili da giardino

Dovresti prestare attenzione ai mobili da giardino. Quelli in legno, in particolare, potrebbero aver bisogno di una nuova verniciatura che ne prolungherà notevolmente la durata. Essendo, infatti, un materiale naturale, il legno non regge bene alle condizioni meteorologiche. Basta una pioggia inaspettata e il legno non protetto può degradarsi rapidamente.

Anche nel caso dei mobili in metallo, dopo qualche anno è necessario controllare se non sono stati colpiti dalla ruggine. In caso affermativo, occorrerà applicare una nuova verniciatura.

Anche le imbottiture rimovibili prolungano la durata dei mobili perché, se si sporcano, possono essere facilmente lavate o sostituite con altre nuove.

Il lavaggio accurato del barbecue

Sono poche le famiglie che si prendono cura davvero diligentemente del barbecue. Spesso in autunno la griglia non lavata finisce abbandonata nella casetta del giardino fino all’estate. Tuttavia, un approccio del genere non solo ne riduce la durata, ma è anche un problema molto antigienico.

Per questo, in primavera dai una gran bella strofinata al barbecue. Non aver paura di usare prodotti chimici disinfettanti e sgrassanti, e usa una spazzola metallica.

Tutto il grasso o anche i residui di cibo devono essere completamente eliminati dalla griglia all’inizio della stagione.

Inoltre, controlla anche se per caso nel barbecue a gas non è rimasta una bombola vuota. Nei barbecue a carbone di legna controlla invece le scorte di combustibile ed eventualmente integrale se serve. Lasciando l’acquisto all’ultimo momento, quando tutti si butteranno per risolvere lo stesso problema, potresti non avere successo.

Spazza le ragnatele

Molte famiglie nella casetta da giardino o sotto il gazebo tengono anche gli accessori e gli utensili per il barbecue. Vale la pena di controllarli ed eventualmente lavarli accuratamente. Già che ci sei puoi anche pulire la polvere dalle mensole e spazzare il pavimento.

Una volta ogni tot anni dovresti pulire a fondo dallo sporco le superfici esterne usando un apparecchio di pulizia ad alta pressione. Ti sorprenderà come pulirà bene tutto.

Manutenzione del giardino

E ogni barbecue è indissolubilmente legato anche al giardino. Pulisci e concima il prato in modo che subito all’inizio dell’estate sia bello verde e pieno di nuovi germogli. Controlla anche in che condizioni sono le piante. Se qualcuna di loro non ha superato l’inverno, allora la primavera è il momento perfetto per piantare nuovi cespugli e alberelli. Le altre piante avranno invece bisogno di una bella potata.

Controlla anche il tuo orticello. Con le opportune cure la maggior parte delle erbe sopravviverà all’inverno senza difficoltà. Ma se qualcuna non dovesse farcela, anche in questo caso è il momento perfetto per seminare nuove piantine.