De Luca terzo (ma in calo) tra i governatori più amati d’Italia

Luca Zaia e Stefano Bonaccini sono in testa nella classifica dei presidenti di Regione che godono di maggiore fiducia da parte dei cittadini. Una conferma, a dire il vero, perché il governatore del Veneto e quello dell’Emilia-Romagna da un paio di anni si sono sistemati nei gradini più alti del podio del gradimento da parte degli elettori.

A certificare il risultato è l’ultimo sondaggio pubblicato dal giornale online Affaritaliani.it, realizzato da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101. Nella «top seven» dei governatori per la fiducia da parte dei cittadini svetta il veneto Zaia con il 67,3%, seguito dall’emiliano Bonaccini che guadagna la seconda posizione, scalzando il campano Vincenzo De Luca, con il 62,8%.

I risultati sono basati sul 1.000 interviste valide che facciamo su un campione rappresentativo della popolazione italiana e su un sovra-campionamento di altre 600 interviste che facciamo per ogni regione», spiega Baldassari.

Il sondaggio realizzato per Affaritaliani comprende infatti una domanda generica sulle priorità e le paure degli italiani (al primo posto lavoro e disoccupazione) e le top seven dei governatori e dei sindaci metropolitani (nella quale Matteo Lepore non compare). Tornando ai governatori «rispetto all’ultimo report di fine 2021 ci sono state delle piccole variazioni — spiega ancora Baldassari —, Zaia è di fatto stabile e cresce dello 0,2%, mentre Bonaccini cresce dello 0,4% e diventa secondo al posto di De Luca che, probabilmente per la fine dell’emergenza Covid ha perso lo 0,5%».