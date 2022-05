Champagneria abusiva a Paestum: scattano i sigilli

CAPACCIO PAESTUM. Abusivismo edilizio all’ombra dei Templi. In una struttura di ristorazione scattano i sigilli: nel mirino delle forze dell’ordine è finita una champagneria abusiva realizzata all’interno di un ristorante pizzeria sito nel cuore dell’area archeologica di Paestum.

I carabinieri hanno scoperto e sottoposto a sequestro preventivo due manufatti realizzati in maniera illecita, senza le necessarie autorizzazioni. I sigilli sono scattati per i due locali di circa 80 metri quadrati, tra cui un deposito per lo spumante.

La champagneria, in via di rifinitura, era quasi pronta ad essere messa in funzione, probabilmente sarebbe stata inaugurata prima dell’estate. Per il titolare dell’attività di ristorazione è scattata la denuncia penale per plurime violazioni al Testo unico dell’edilizia.

Ad apporre i sigilli sono stati i carabinieri della compagnia di Agropoli nell’ambito di mirati controlli antiabusivismo sul territorio, in particolare nell’area archeologica sottoposta a speciali vincoli.