Viabilità: al via interventi per 500mila euro a Casaletto Spartano

CASALETTO SPARTANO. Il mese di aprile si è chiuso con una buona notizia per il Comune di Casaletto Spartano. Il sindaco Concetta Amato, infatti, ha firmato la convenzione con la Regione Campania per l’intervento di messa in sicurezza della strada comunale Casaletto – Fortino e le strade adiacenti. Il costo degli interventi ammonta a circa 500mila euro.

Viabilità a Casaletto Spartano: i lavori

L’iter progettuale, avviato nel 2019, prevede una serie di interventi di manutenzione straordinaria del tratto principale Fortino – Casaletto, tratto contrade Gramizali – Marano, tratto Fortino Castagnagrossa – Serra dell’Edera, Fortino Casino, Fortino Affonnatore.

Il commento

“Con l’approvazione del redigendo bilancio – precisano da palazzo di città – l’amministrazione ha programmato e già finanziato lavori stimabili in quasi 200mila euro per ulteriori interventi da eseguirsi in modo particolare presso le strade rurali delle contrade di Casaletto e per ulteriori interventi di completamento nelle strade rurali delle contrade di Battiglia”.

“Si tratta della più imponente attività di manutenzione straordinaria della viabilità rurale che sia stata eseguita da decenni – proseguono – da realizzasi contestualmente ed in coordinamento con il completamento degli acquedotti rurali delle contrade di Battiglia“.

“La sicurezza e la manutenzione delle strade rurali rientrano tra i punti principali del programma elettorale ed, a distanza di tre anni, il primo e fondamentale risultato è stato raggiunto”, concludono dall’amministrazione comunale.