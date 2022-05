Sapri programma interventi di abbattimento delle barriere architettoniche

SAPRI. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Gentile, ha approvato il progetto esecutivo per l’abbattimento delle barriere architettoniche in Via Pisacane.

Eliminazione delle barriere architettoniche a Sapri: il progetto

Il progetto dei lavori prevede una spesa complessiva pari a € 70.000,00 e rientra nella Legge del 2019 che prevede per ciascuno degli anno dal 2020 al 2024, l’assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui; contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche come adeguamento e messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici.

Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2022.

Il commento

“Sono progettualità che rientrano nella mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza dei marciapiedi stradali di Via Pisacane con eliminazione delle barriere architettoniche, sposando quindi anche la politica inclusiva“- così fanno sapere da palazzo di città.