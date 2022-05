Climatizzazione sostenibile: non si arresta il successo della pompa di calore

Ad oggi la complessa situazione energetica mondiale è motivo di preoccupazione, ma, allo stesso tempo, sta producendo maggiori sperimentazioni e sta incoraggiando una ricerca sempre più capillare di nuove fonti da sfruttare per produrre energia.

La crisi dovuta alla diminuzione quantitativa dei combustibili fossili sta portando da anni i ricercatori a rintracciare fonti alternative e a generare tecnologie che possano utilizzarle in ogni ambito. Il vantaggio delle fonti energetiche rinnovabili non è solo quello di avere a disposizione un’alimentazione praticamente eterna, ma ha anche quello di dare una svolta green alla creazione di energia.

Infatti i combustibili fossili sono estremamente efficaci come basi per la produzione energetica, ma hanno lo svantaggio di essere altamente inquinanti, oltre che limitati. Inoltre la spesa affrontarla dai Paesi che ne sono privi per acquistarli dagli altri che, invece, li posseggono è consistente e, spesso, motivo di contese e tensioni.

Di conseguenza, sta diventando ogni giorno più verosimile, partendo anche dalla crescente diffusione di auto elettriche, la convinzione che la produzione energetica sostenibile sia il futuro. Un altro ambito che è al centro del dibattito è quello del riscaldamento degli edifici.





Pompa di calore: riscaldare scegliendo il green

Riscaldare le abitazioni con i metodi tradizionali sta diventando sempre più costoso; le bollette lievitano ed è importante cercare di comprendere come effettivamente si possa generare calore ottimizzando la spesa e contribuendoalla diminuzione dell’inquinamento ambientale.

Da questo punto di vista le pompe di calore elettrico, che hanno di base un principio di funzionamento semplicissimo, cioè quello di sfruttare l’energia elettrica per estrarre calore dall’aria e dall’acqua, possono essere una valida alternativa al tradizionale riscaldamento a gas.

Hanno, inoltre, il grande vantaggio di poter sia riscaldare sia rinfrescare l’aria, adattandosi ai bisogni degli inquilini della casa in base alla stagione, senza necessariamente installare due diversi sistemi di regolazione dell’aria, come avviene negli edifici in cui sono presenti sia i climatizzatori sia i radiatori.

La pompa di calore associata ad un efficiente sistema di isolamento dell'abitazione può rappresentare una valida soluzione.





Pompa di calore: i principali vantaggi

Per procedere all’installazione è bene conoscere quali siano le opportunità e i vantaggi effettivi offerti dalle pompe di calore. Innanzitutto, bisogna ricordare che non esiste una sola tipologia di pompa, ma ce ne sono di diversa impostazione. Le più facili da introdurre in casa sono le pompe di calore aria-aria o quelle aria-acqua.

Questi due tipi sono adatte maggiormente per regioni calde o a clima mite, in quanto sono molto sensibili alle variazioni quotidiane di temperatura e per tale ragione sono sconsigliate per quelle regioni che soffrano di una forte escursione termica giornaliera o che presentino temperature molto rigide.

Molto valide e adattabili sono le pompe di calore acqua-acqua perché ricavano calore direttamente dalle falde acquifere e, di conseguenza, da un ambiente che ha mediamente una temperatura stabile; hanno, però, come rovescio della medaglia, quello di richiedere un costo di installazione maggiore dal momento che hanno bisogno della costruzione di un pozzo da cui attingere l’acqua.

Compensare il deficit delle prime tipologie di pompe e aumentarne la resa anche in presenza di temperature più fredde oggi è possibile, grazie ad un nuovo e avanzato sistema di controllo della temperatura attraverso l’aumento della velocità di rotazione del compressore che permette di mantenere un maggiore equilibrio termico.

Un altro aspetto da tenere in considerazione quando si procede all’introduzione del riscaldamento con le pompe di calore è quello dell’ampiezza dello spazio da acclimatare: esistono, infatti, pompe che offrono potenze diverse costruite in modo tale da essere efficaci sia in caso di metraggi ridotti sia in caso di ambienti molto ampi.