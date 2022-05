Ascea: locali comunali adibiti ad ambulatorio medico

ASCEA. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pietro D’Angiolillo, intende procedere ad una concessione, temporanea, di un locale comunale da adibire ad ambulatorio medico.

Carenza di ambulatori medici alle frazioni: il Comune di Ascea, concede locali comunali

L’Ente, ha deciso di concedere il locale al Dr. Michele Maiuri, Medico di assistenza primaria con incarico nell’ambito territoriale Ascea- Pisciotta, per tre giorni a settimana; della stanza al primo piano del Comune sito in Via 24 maggio; con annesso salone, ingresso indipendente dal lato dell’edificio, al fine di poterlo adibire ad ambulatorio medico. Inoltre, per un giorno a settimana, potrà usufruire dei locali comunali siti nelle frazioni di Catona e Mandia (centro sociale ed ex scuola primaria).

Il rapporto di collaborazione, dovrà essere disciplinato da una apposita convenzione per quanto riguarda il locale presso la Casa Comunale. L’Ente, si riserva, altresì, di utilizzare, qualora necessario, il locale per eventuali eventi o manifiestazioni.

La concessione dei locali, avrà la durata massima di un anno, con ulteriore proroga per ulteriori sei mesi; mentre per quanto riguarda i locali alle frazioni di Catona e Mandia, sono concessi a titolo gratuito per una durata di un anno.

Disagi per la popolazione, soprattutto quella anziana e categorie fragili: i provvedimenti

Il provvedimento perchè, si registra, alle frazioni di Terradura, Catona e Mandia, una grave situazione di carenza di assistenza medica primaria e soffre di un forte spopolamento; da tempo i medici di base, non hanno un ambulatorio medico; per questo motivo, gli abitanti, la maggior parte anziani e fragili, devono spostarsi con notevoli disagi, anche in altri Comuni per l’assistenza primaria.

Per questo motivo, il Comune di Ascea, nella persona del primo cittadino, ha deciso di concedere i locali, al fine di tutelare il diritto alla salute dei cittadini e di limitare i disagi, tenendo conto che, nelle frazioni, l’ambulatorio sarà aperto solo una volta alla settimana e per poche ore.

Il commento

“Questo servizio è di interesse pubblico, consentirà ai cittadini, di beneficiare di prestazioni fondamentali, evitando disagi soprattutto alla popolazione anziana”– così fanno sapere da palazzo di città.