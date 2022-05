Manca personale all’ospedale di Roccadaspide, assistenza a rischi

ROCCADASPIDE. Grave carenza di personale presso il Dea di Battipaglia – Eboli – Roccadaspide. La denuncia arriva dal sindacato Nursind, attraverso una nota indirizzata ai vertici del presidio e dell’Asl Salerno. In particolare presso il presidio della Val Calore i problemi riguardano il reparto di Medicina Generale.

Carenza di personale all’ospedale di Roccadaspide: la nota della Nursind

“Da tempo ormai nonostante i numerosi appelli anche da parte delle istituzioni, prosegue e si aggrava la carenza dei dirigenti medici afferenti alle unità di Medicina Generale e Lungodegenza, segnate anche dai recenti trasferimenti senza alcuna compensazione. Nello specifico il mancato adeguamento degli organici al fabbisogno assistenziale sta portando a non poter garantire i livelli essenziali di assistenza“, osserva Giovanni Aspromonte, responsabile sindacale.

“Con l’ultima assenza di ieri per Covid di un dirigente medico , i due reparti sopra citati si trovano a dover garantire l’assistenza con soli due medici (di cui una con limitazioni), con i reparti a pieno regime, risulta quindi impossibile coprire i turni e tantomeno garantire la continuità assistenziale – aggiunge – Risulta evidente che in questa situazione a pagarne le conseguenze sono sempre i territori e le fasce di cittadini più deboli, quelli che in uno stato di diritto dovrebbero ricevere maggiori attenzioni, ma che purtroppo molte volte come in questo caso vengono ignorati”

“I recenti fatti del P.O. di Eboli con la chiusura del reparto di Chirurgia, sempre per la cronica carenza di personale, non fanno presagire nulla di buono. I cittadini della Valle del Calore come quelli della Piana del Sele non possono più subire simili trattamenti , al contrario meritano Rispetto e Chiarezza da parte dei vertici dell’ASL”, conclude Aspromonte rivolgendo un appello ad una rapida risoluzione del problema.