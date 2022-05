L’Almanacco del 1° maggio 2022

Almanacco del 1° maggio 2022:

Santi del giorno: S. GIUSEPPE Lavoratore; S. Geremia profeta; S. Sigismondo re mart.

Etimologia: Geremia, Dall’ebraico “Yermeyahu”, latinizzato in “Jeremias”, che significa “Dio libera dai ceppi”, è il nome del secondo dei grandi profeti d’Israele, Geremia, morto nel 580 a.C. Oggi è discretamente attestato in tutta la Penisola.Proverbio del giorno:

Aprile e maggio son la chiave di tutto l’anno.

Aforisma del giorno:

Il napoletano lo si capisce subito da come si comporta, da come riesce a vivere senza una lira. (Toto’).

Oggi è: La Festa dei Lavoratori– La festa dei lavoratori o del lavoro è celebrata il primo maggio in diversi paesi del mondo, ma non in tutte le nazioni. La festa commemora le lotte operaie e l’impegno del movimento sindacale per l’ottenimento e la tutela dei diritti dei lavoratori. Dal 1990, ogni anno, le più importanti sigle sindacali italiane, in collaborazione con il comune di Roma organizzano un concerto in piazza a cui partecipano migliaia di persone e tanti gruppi musicali emergenti e affermati.

Accadde Oggi:

1890 – In Europa si celebra la prima Festa dei lavoratori: La scintilla scoccò nella patria del capitalismo e della catena di montaggio, quando migliaia di operai scesero in strada per chiedere condizioni di lavoro più eque, trovando però la feroce repressione delle istituzioni. Nel ricordo di quei drammatici momenti, quattro anni dopo, il Primo Maggio divenne la Festa dei lavoratori.

Sei nato oggi? I nati il 1 maggio hanno un talento naturale nell’osservare ciò che accade intorno a loro e comunicare agli altri le loro considerazioni su ciò che vedono: sono abilissimi nell’esprimere tali commenti o verbalmente o per iscritto, raramente in entrambi i modi. I nati in questo giorno non sono soltanto individui decisi, ma mostrano anche un interesse attivo nei confronti del mondo che li circonda. Sono edonisti, che apprezzano soprattutto i piaceri della tavola e del talamo: in effetti si sentono molto più a loro agio nei momenti di riposo che quando sono in movimento.

Celebrità nate in questo giorno:

1944 – Roby Facchinetti: Una voce come la sua difficilmente si dimentica, specie se per oltre quarant’anni ha scandito i successi di uno dei gruppi più longevi della storia della musica… i Pooh!

1976 – Violante Placido: Attrice e cantante, figlia dell’attore regista Michele Placido e dell’attrice Simonetta Stefanelli, è nata a Roma.

Scomparsi oggi:

1994 – Ayrton Senna: La vita è troppo breve per avere dei nemici Per tre volte è stato il più bravo di tutti ma poi un incidente mortale gli ha impedito di continuare a sfrecciare per i circuiti di Formula Uno.