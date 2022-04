Come aumentare i follower su Instagram: 5 idee utili

Se sei alla ricerca di sapere in che modo aumentare i follower su Instagram sei arrivato nel posto giusto. Qui troverai 5 idee utili che si possono applicare a ciò che vuoi fare.

Vendere spazi pubblicitari sul web al giorno d’oggi significa, per forza di cose, doversi anche arrangiare con tutto quello che è il mondo social. La piattaforma che la fa da padrone, specialmente se si punta ad un pubblico non anziano è sicuramente Instagram, il social network fotografico per eccellenza.

Instagram è il social network fotografico per antonomasia e, nel corso del tempo, ha acquisito un sempre maggior numero di funzioni che lo hanno trasformato in una delle piattaforma più importanti al mondo. Sono centinaia di migliaia gli utenti della piattaforma che lottano quotidianamente per aumentare follower Instagram o per avere un qualche tipo di aumento follower Instagram di settimana in settimana.

Diversi utenti, invece di starsi ad arrabattare con la corsa al successo preferiscono prendere sensatissime scorciatoie. Comprare follower Instagram è un perfetto esempio di questo concetto, specie se lo si fa attraverso un servizio affidabile come Instapiu. Comprare follower Instagram e puntare un buon modo per tagliare in velocità tutta la concorrenza.

Alla fine questo genere di azioni sono sensatissime: la piattaforma di Mark Zuckerberg ha ben 2 miliardi di utenti attivi mensilmente, utenti che possono essere potenziali follower o ancora peggio potenziali concorrenti con cui dover lottare per ottenere un aumento follower Instagram. Chi aumenta follower Instagram sa benissimo quanto il mercato sia saturo di ogni tipo di concorrente, motivo per cui si ritrova a dover lottare di giorno in giorno con gli strumenti.

Lavorare su Instagram è possibile?

Eppure questa lotta vale la pena farla: 100 miliardi è il valore complessivo del social network ed i motivi sono presto detti. Su Instagram è possibile guadagnare soldi, molti soldi, semplicemente vendendo spazi pubblicitari sul proprio profilo. È in questo modo che persone con un costante aumento follower Instagram sono riuscite a trasformare la loro presenza sulla piattaforma in qualcosa di ampiamente monetizzabile. Gli influencer vengono considerati dalle aziende come veri e propri spazi pubblicitari ambulanti capaci di fare la differenza rispetto ad una campagna marketing tradizionali. Questo perché la figura dell’influencer è molto più vicina al consumatore di quanto lo sia un cartellone pubblicitario o uno spot in televisione.

Se anche tu che leggi sei alla ricerca di un modo per aumentare i follower su Instagram sei capitato nel posto giusto: abbiamo 5 idee utili che possono fare al caso tuo.

Aumentare i follower su Instagram sfruttando in maniera approfondita gli hashtag

Tutti i contenuti presenti su Instagram vengono categorizzati in un modo o l’altro sia dagli utenti che dagli algoritmi. Le categorizzazioni che vengono realizzate dagli utenti avvengono attraverso l’utilizzo di uno strumento molto conosciuto all’interno del mondo dei social network: gli #hashtag.

Per aumentare follower Instagram e compiacere l’algoritmo (così da ottenere follower gratis Instagram e fare follower su Instagram) è necessario conoscere bene la materia e mettere insieme gli hashtag corretti per i propri contenuti.

L’obbiettivo finale di chi inserisce gli hashtag all’interno di Instagram è quello di finire nella cosidetta popular page. Finire in popular page porta ad un doppio interessantissimo vantaggio: da una parte il post ottiene un notevolissimo boost di visibilità, dall’altra invece l’algoritmo della piattaforma inizia ad abituarsi al fatto che i contenuti realizzati sono di qualità ricompensando il creatore con un aumento follower Instagram e con tanti follower Instagram gratis.

Per fare ciò è necessario scegliere in maniera intelligente gli hashtag e, per la cronoaca, ecco un interessante modo per categorizzarli all’interno della piattaforma.

Come si categorizzano gli hashtag?

Grossolanamente è possibile dividere gli hashtag presenti all’interno di Instagram in 3 gruppi distinti ma comunicanti tra loro: hashtag grandi, medi e piccoli.

Hashtag grandi : questi hashtag sono quelli con un volume di 5 milioni di post in su. Sono hashtag super popolari dove è difficilissimo arrivare in cima per prendere il meritato aumento follower Instagram. Ottimi per aumentare la reach dei post ma è difficile ottenere i follower gratis Instagram con essi.



: questi hashtag sono quelli con un volume di 5 milioni di post in su. Sono hashtag super popolari dove è difficilissimo arrivare in cima per prendere il meritato aumento follower Instagram. Ottimi per aumentare la reach dei post ma è difficile ottenere i follower gratis Instagram con essi. Hashtag medi : questi sono gli hashtag con un volume compreso tra 1 e 5 milioni di post. In questo caso possiamo a parlare di macro nicchie o, semplicemente, di argomenti estremamente popolari. Creando ottimi contenuti è possibile arrivare sulla cima della popular page, così da ottenere il famoso aumento follower Instagram



: questi sono gli hashtag con un volume compreso tra 1 e 5 milioni di post. In questo caso possiamo a parlare di macro nicchie o, semplicemente, di argomenti estremamente popolari. Creando ottimi contenuti è possibile arrivare sulla cima della popular page, così da ottenere il famoso aumento follower Instagram Hashtag piccoli: gli hashtag con un volume inferiore al milione di post sono da considerarsi “piccoli”. In questo caso parliamo di nicchie vere e proprie, con contenuti super verticali. Creando dei contenuti ad hoc è fattibile aumentare i follower ingraziandosi l’algoritmo; questo è il modo migliore per puntare ai follower gratis Instagram.

Mostrarsi umani ai propri follower è una buona cosa

Chi aumenta follower Instagram lo fa attraverso contenuti di qualità, che questi poi siano o meno ben indicizzati attraverso gli hashtag fa una differenza relativa. Le statistiche hanno mostrato che gli utenti tendono ad apprezzare (e quindi a permettere un aumento follower Instagram) maggiormente quei creator che si mostrano quanto più umani possibili.

Questo che significa?

Che è meglio evitare di pubblicare, soprattutto se si desidera fare follower su Instagram, foto prese dal web legate ai paesaggi, ai gattini, agli animaletti o alle immagini divertenti.

Le foto che vanno per la maggiore per chi vuole sapere in che modo ottenere follower Instagram gratis sono quelle personali, dei viaggi, dei segreti e dei dietro le quinte. In questo modo tra creatore e pubblico si va a sviluppare un rapporto empatico che porta ad un maggiore rateo di conversione.

Un altro elemento che può migliorare il rapporto tra creatore di contenuti e pubblico, portando quindi all’aumentare i follower su Instagram, è la prossima pratica.

Se si pubblicano delle belle foto è probabile ricevere dei commenti al di sotto di queste. In questi casi è bene rispondere ai commenti così da migliorare il rapporto con la propria fanbase, in modo da riuscire ad ottenere un aumento follower Instagram con il passare del tempo.

Chi aumenta follower Instagram è chi si mostra ben volentieri al suo ipotetico pubblico, scambiando quattro chiacchiere e interagendo.

Le interazioni sono una parte importantissima di Instagram perché fanno parte di uno dei valori che vengono considerati dall’algoritmo quando si tratta di spingere, o meno, un determinato contenuto; per aumentare i follower su Instagram è necessario avere piena consapevolezza di questi meccanismi.

Pazienza e costanza sono ingredienti indispensabili

Se non vuoi comprare follower Instagram devi sapere che, purtroppo, essere costanti è alla base del successo per tutte le piattaforme, Instagram compreso.

Essere costanti su Instagram significa pubblicare, pubblicare e pubblicare; possibilmente sempre contenuti di qualità. Per farlo è utilissimo iniziare a pensare fin da subito ad una strategia che permetta la creazione e la realizzazione di contenuti con cadenza costante senza che questo vada ad appiattire la nostra sfera creativa.

In questo caso esistono due possibili soluzioni per essere costanti con Instagram.

In che modo si può essere costanti per fare follower su Instagram?

È possibile pensare a due tipologie di strategie se si vuole essere costanti su Instagram per puntare ad aumentare i follower.

Produzione costante: il creatore di contenuti deve produrre costantemente cose da mettere sulla piattaforma, magari sfruttando i trend del momento. Questo tipo di produzione è utile se i contenuti che si realizzano tendono ad essere influenzati dal presente. Produzione in blocco: il creatore produce tutti i contenuti che verranno poi pubblicati in un lasso di tempo successivo all’interno di un periodo molto stringato. Questo tipo di produzione non è fattibile se i contenuti che si realizzano sono influenzati dal presente ma permettono un ottimo rapporto tra qualità del prodotto e tempo speso.

Comprare follower Instagram per velocizzare la crescita

Chi compra follower non è uno stupido, possiede soltanto un budget da investire per essere più veloce degli altri. Comprare follower Instagram è una pratica utile per tutti quelli che non possono impiegare moltissimo tempo per raggiungere una massa critica di persone, magari per poter iniziare a cercare modi per auto sostenersi.

Comprare follower Instagram su internet può essere rischioso se non si conoscono servizi sicuri al 100% come il sopracitato Instapiu. Questo, ad esempio, dà la garanzia che tutti i seguaci acquistati siano follower reali e non bot. Questi ultimi possono compromettere la qualità del profilo e far quindi ottenere allo stesso una penalizzazione. Un altrodei vantaggi di cui Instapiu si può vantare è il suo vendere un numero discreto di followers, in pacchetti che vanno dalle poche decine alle decine di migliaia andando a coprire quindi tutte le nicchie di mercato possibili.

Se sei sicuro di star facendo l’acquisto da un servizio ottimo, compra follower e non aver paura; così facendo riuscirai ad aumentare i follower su Instagram rapidamente.