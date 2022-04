A Roscigno Vecchia, torna la “Festa dell’asparago selvatico” Appuntamento a Roscigno Vecchia per la festa dell'asparago selvatico, domani 1° maggio dalle ore 13:00

ROSCIGNO. Domani 1° Maggio, dopo lo stop per l’emergenza sanitaria, torna la “Festa dell’asparago selvatico”, a Roscigno Vecchia, che quest’anno giunge alla XI edizione.

La manifestazione è organizzata dal Comune, con la fattiva collaborazione dei ristoratori locali, delle Associazioni, della Pro Loco, con il prezioso sostegno della Banca Monte Pruno e del Rotary Club Roccadaspide Valle del Calore.

La festa vuole promuovere il territorio, i suoi prodotti e far apprezzare in particolare la bontà di un prodotto di nicchia come l’asparago.

Ecco il programma completo della Festa dell’asparago a Roscigno Vecchia

Nel corso della manifestazione, sarà possibile degustare prodotti tipici con menù fisso e acquistare prodotti dell’artigianato locale

Primi piatti con lasagne e asparagi, cortecce al sugo con asparagi

Secondo piatto con spezzatino e asparagi, pane e vino

Non solo enogastronomia, ma anche attività ed escursioni: ecco cosa si potrà fare

Si potranno, inoltre, effettuare escursioni e visite guidate. Alle ore 13:00, apertura stand di degustazioni enogastronomiche; l’ingresso al borgo è consentito solo alle autovetture d’epoca.

L’iniziativa, si propone di promuovere l’attuazione di una strategia di sviluppo, tesa alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio archeologico, storico- artistico, paesaggistico ed enogastronomico locale.

Per qualsiasi informazione, è possibile consultare il sito www.viviroscigno.it oppure telefonare ai seguenti numeri: 0828963043/ 3391664362/ 3391343919