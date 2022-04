Cilento, tempo stabile ma temperature in calo Situazione stabile, ma l'alta pressione lascia filtrare correnti più fresche dall'Est Europa. Ecco le previsioni

Cilento, tempo stabile ma temperature in calo

Un debole campo di alta pressione staziona sul Cilento lasciando però filtrare correnti più fresche dall’est Europa. Ci aspettiamo dunque nel complesso un tempo abbastanza stabile ma con temperature in lieve calo. Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano nel week end.

SABATO: cielo poco nuvoloso con temperature senza variazioni di rilievo.

DOMENICA: condizioni di tempo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso. Lieve calo termico.