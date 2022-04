Trentinara: fondi PNRR per riqualificare la scuola dell’infanzia

Il Comune di Trentinara, guidato dal sindaco Rosario Carione, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di “Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola dell’infanzia”, nell’importo complessivo di € 591.367,00.

IL PROGETTO DI TRENTINARA

L’Ente cilentano aveva deciso di partecipare all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, che rientra nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentando la proposta di candidatura per interventi destinati alla messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente.

In particolar modo Trentinara ha scelto di presentare una proposta di candidatura per la riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola dell’infanzia.