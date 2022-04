Sondaggio: stop all’automatismo del cognome del padre ai figli. Favorevoli?

Ai figli si potrà scegliere quale e quanti cognomi dare. È quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella giornata di ieri.

Una sentenza storica che rende illegittime tutte le norme le quali attribuiscono automaticamente il cognome del padre.

Una norma definita “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio” quella che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori. Nelle prossime settimane sarà depositata la sentenza che il ministro Cartabia commenta come un “passo verso l’uguaglianza. Ma cosa ne pensano i nostri lettori?

Il 66% è d’accordo con quanto deciso:

“Un passo verso un grande cambiamento”, dice Gianna.

Più scettico Daniele che scrive: “Possiamo anche dire che con la mole di problemi che stiamo vivendo, concentrarsi su queste cose descrive sempre meglio il nostro paese”.

E mentre Fabio grida al “miracolo”, Daniela sottolinea “La più grande rivoluzione è mantenere salde radici e tradizioni”.

