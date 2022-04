“Per personale ristoranti resti obbligo mascherina”

“Nei ristoranti credo che per il personale di servizio sia utile tenere la mascherina“. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Sky Tg24, parlando delle eccezioni all’abolizione dell’obbligo della mascherina al chiuso dal 1mo maggio. dal 1mo maggio.

L’obbligo di mascherina nei ristoranti

“Chi lavora si sposta tra cucina e tavoli, ha i piatti in mano. Se sei positivo qualche rischio può esserci. In questo momento di transizione credo sia quindi utile tenerla ancora per due-tre settimane”, ha aggiunto. “A breve comunque la mascherina la toglieremo”, ha infine rassicurato.