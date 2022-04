Inizia la stagione e la Via Silente finisce anche sulla settimana enigmistica

CASTELNUOVO CILENTO. Pedalata di inizio stagione per la Via Silente. L’appuntamento è per il prossimo primo maggio (iscrizioni entro oggi, 28 aprile). Ci si radunerà presso l’infopoint Km 0 alle 08.30 per arrivare a Vallo della Lucania e fare ritorno a Castelnuovo Cilento nel pomeriggio. Lungo il tragitto sono previsti momenti gastronomici nelle aziende del territorio.

Un percorso breve rispetto all’intero tragitto che si snoda a tappe per circa 600 chilometri, da percorrere tra costa e montagne.

La Via Silente

La Via Silente deve il suo nome alle sonorità dei luoghi attraversati, in cui il silenzio la fa da padrone e accompagna il cicloturista per tutta la lunghezza del tracciato. Esso prende inizio dal paesino di Castelnuovo Cilento, a pochi chilometri dallo scalo ferroviario di Vallo della Lucania – Castelnuovo. Ci vorranno circa quattrocento chilometri prima di vedere il mare, ma nel frattempo si attraversano terre meravigliose.

La Via Silente non è priva di difficoltà, infatti attraversa una terra aspra, selvaggia e proprio per questo autentica. Così BikeItalia recensiva il percorso, indicandolo tra i dieci cicloturistici da non perdere (leggi qui).

La Settimana enigmistica

Intanto per l’inizio della stagione, la via Silente finisce anche tra le curiosità della Settimana Enigmistica, il più celebre periodico di enigmistica presente in Italia.