A Laurino, il “Concerto per l’Ucraina” con il direttore d’orchestra Carmine Padula L'evento, organizzato dal Comune di Laurino, in collaborazione con la Pro Loco, vuole essere un modo per essere più vicini, a quanti stanno soffrendo a causa della guerra che sta portando tanto dolore devastazione. Appuntamento il 30 aprile alle 20:30