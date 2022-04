Roccagloriosa programma interventi per la Sp19

ROCCAGLORIOSA. Avviato l’iter progettuale per la sistemazione dell’area frana lungo la Sp19, tra Roccagloriosa e Torre Orsaia. L’Ente, guidato dal sindaco Giuseppe Baldi, punta a sfruttare fondi nazionali per completare la progettazione e successivamente poter avviare gli interventi su un’arteria stradale strategica per il territorio.

Il progetto per la Sp19 Roccagloriosa – Torre Orsaia

Ingente la spesa. Il quadro economico prevede un impegno di 3,6 milioni di euro. Di questi 2,4 milioni serviranno per i soli lavori, mentre la parte restante è rappresentata dalle somme a disposizione dell’Ente.

L’amministrazione comunale presenterà domanda al Ministero dell’Interno.