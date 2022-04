Montecorice, progetto da 3 milioni per la sede comunale

MONTECORICE. Un progetto per l’efficientamento della sede comunale, a Montecorice Capoluogo. E’ l’iniziativa dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pierpaolo Piccirilli. L’Ente punta a sfruttare risorse del Ministero dell’Interno per eseguire i lavori.

Progetto da 3 milioni per la sede comunale di Montecorice: l’iniziativa

I fondi sono vincolati e possono essere utilizzati per opere rientranti nei Pnrr; nella messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di edifici.

E quest’ultimo è proprio l’ambito di investimenti cui Montecorice punta ad aderire.

Per garantire la messa in sicurezza della sede comunale di Montecorice ed effettuare opere finalizzate al risparmio energetico, l’esecutivo Piccirilli ha approvato un progetto da oltre 3,2 milioni di euro da candidare al bando del Ministero.