L’Almanacco del 27 aprile 2022

Almanacco del 27 aprile 2022:

Santi del giorno: Santa Zita (Cita, Vergine)

San Liberale

San Pollione di Cibali (Martire)

Sant’Antimo di Nicomedia (Martire)

Etimologia: Zita, il nome deriva dal persiano. Il suo significato è “ragazza, vergine”. Dal nome Zita deriverebbe il termine zitella.

Proverbio del giorno:

Aprile temperato non è mai ingrato.

Aforisma del giorno:

L’operosità è l’anima degli affari e la chiave di volta della prosperità. (Charles Dickens)

Accadde Oggi:



1840 – Posta la prima pietra per il Palazzo di Westminster: La casa del più antico parlamento della storia ha avuto due diverse vite sulla riva settentrionale del Tamigi. La prima finì con un incendio che la distrusse quasi completamente.

Sei nato oggi? Il tuo amore per la natura, la vita semplice e la famiglia ti portano a scelte precise. Rinuncerai molto volentieri ad un lavoro che comporta stress, tensione e che interferisce con i tuoi affetti. Accettando attività magari non prestigiose, ma che ti permettano sia di sentirti sicuro economicamente che di realizzare le tue aspirazioni. Nel tuo matrimonio, che sarà il cardine della tua vita, i figli avranno molta importanza.

Celebrità nate in questo giorno:

1957 – Riccardo Iacona: Nato a Roma, apprezzato giornalista per le sue inchieste sempre caratterizzate da un forte coinvolgimento personale. Dopo la laurea alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bologna, inizia la carriera come aiuto regista sia per il cinema che la televisione.

1942 – Vittorio Cecchi Gori: Produttore cinematografico, imprenditore e politico, è nato a Firenze. Ex presidente della Fiorentina, è stato un protagonista delle cronache rosa, per la relazione con la showgirl Valeria Marini, e giudiziarie. Figlio del noto produttore cinematografico Mario Cecchi Gori, ha ereditato l’azienda e la nota squadra di calcio alla scomparsa del padre, avvenuta nel 1993. Deciso ad allargare la sua sfera imprenditoriale, si inserisce nel mondo televisivo con la creazione di un terzo polo alternativo alle reti Rai e Mediaset. Nel 1995, infatti, acquista le reti Videomusic e Telemontecarlo e acquista azioni di Telepiù.

Scomparsi oggi:

1937 – Antonio Gramsci: Intellettuale tra i più eminenti del secolo scorso, fu il principale ideologo, oltre che co-fondatore, del Partito Comunista Italiano. Nato ad Ales, in provincia di Oristano, e morto a Roma.

2014 – Vujadin Boskov: Nato a Begec (area metropolitana di Novi Sad, oggi Serbia) e qui morto il 27 aprile 2014, è stato un calciatore e allenatore. In Italia è arrivato a 30 anni, giocando da centrocampista.