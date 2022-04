Diocesi di Vallo: il 1° maggio torna la Giornata della Famiglia

In attesa del X incontro Mondiale delle Famiglie che si terrà a Roma, la Diocesi di Vallo della Lucania, con Don Roberto Guida e l’equipe per la Pastorale familiare, celebra la “Giornata della Famiglia”, Domenica 1° maggio.

La festa sarà vissuta in forma aggregata, come accadeva prima della pandemia, secondo luoghi e modalità, stabilite dall’equipe pastorale familiare.

Ecco gli appuntamenti:

Domenica 1° maggio ore 11:30 presso la Chiesa di Caprioli

1° maggio alle ore 16:00 a Santa Maria di Castellabate presso Casa Santa Scolastica

Ore 18:00 presso la Chiesa di Gromola

Sabato 7 maggio ore 18:00 presso la Chiesa S. Maria dei Lombardi a Novi Velia

L’importanza della Giornata della Famiglia per la Chiesa

Ogni famiglia è costituita come esperienza di vocazione nell’amore per raggiungere la meta della sanità e per questo motivo, la Chiesa diocesana vuole farsi partecipe, in prima persona, di questa importante responsabilità stare accanto alle famiglie, custodire la loro fragilità, dare coraggio, accompagnarle nel cammino.