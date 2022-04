Come realizzare uno spot TV a Milano

Gli spot televisivi resistono, nonostante l’avvento del web, e si dimostrano tuttora efficaci nell’aiutare le aziende a far scoprire i loro prodotti al target di riferimento, spingendolo ad acquistarli.

Si tratta di uno degli strumenti audiovisivi più utilizzati e diffusi nel marketing, ma, affinché permettano di raggiungere gli obiettivi che ci si è posti, devono essere realizzati da professionisti del settore. Creare uno spot TV non è per nulla semplice in quanto sono richieste numerose competenze che vanno dalla capacità di analizzare il target a quella di scrivere una sceneggiatura efficace ed effettuare le riprese nel modo più accattivante possibile.

Milano, vuoi per il fascino dei luoghi, vuoi per la notorietà e la fama di questa metropoli moderna, è tra le città italiane più richieste come set di spot televisivi, ma anche per film e serie tv. Per girare uno spot tv a Milano è necessario seguire alcuni passaggi che permettano di non incorrere in multe o contravvenzioni. Per andare sul sicuro, ma anche per essere certi che il proprio spot risulti efficace e di elevata qualità, è sempre preferibile rivolgersi ad agenzie specializzate, operanti sul territorio, che possano occuparsi di tutto, dall’assistenza iniziale per l’ideazione della pubblicità fino alle riprese e alla messa in onda.

Girare uno spot pubblicitario a Milano

Per prima cosa, come abbiamo detto, è necessario contattare un’agenzia di produzione video esperta nella realizzazione di spot televisivi e operante sul territorio milanese. Dopo aver preso contatto con l’agenzia, questa cercherà di valutare le esigenze del committente e di capire quale tipo di spot può essere più efficace per raggiungere gli obiettivi e centrare il target corretto.

La prima fase sarà dunque ti tipo analitico e permetterà di avere davanti un quadro completo del profilo aziendale, dei prodotti da pubblicizzare e del mercato di riferimento. A questo punto, l’agenzia, attraverso la figura dello sceneggiatore, entrerà nella fase creativa.

La sceneggiatura e lo storyboard

Proprio come avviene per i film, anche per le pubblicità deve essere realizzata una sceneggiatura che consenta di realizzare le riprese senza dover improvvisare. Dai dialoghi ai movimenti, fino alla composizione scenica, tutto viene analizzato nel dettagli.

Dopo la sceneggiatura, verrà realizzato uno storyboard che potrà fornire un’immagine visiva, moto stilizzata, di quelle che saranno le inquadrature e i movimenti di macchina. Questo strumento include anche riferimenti a dialoghi, musiche, scenografie e attrezzatura di scena.

La location a Milano

A Milano esistono tantissimi luoghi di grande fascino, ma la scelta della location dovrà essere effettuata in primis in base alle esigenze dettate dalla sceneggiatura e dallo storyboard.

A seconda del luogo scelto, in particolare se è situato nel centro storico o in un parco, potrebbe essere necessario richiedere al Comune l’autorizzazione per effettuare le riprese; giacché il rilascio delle autorizzazioni non è immediato, ma può richiedere fino a 30 giorni, è molto importante attivarsi per tempo. Anche per l’uso di droni o per posteggiare autoveicoli in luoghi particolari si dovrà richiedere una specifica autorizzazione.

Inoltre è previsto il pagamento di una tassa per l’occupazione del suolo pubblico.