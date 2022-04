Cena Spettacolo con Nicola Napolitano e il trio IN-CANTUS alla Suerte Eventi & Restaurant a Pisciotta

Una meravigliosa serata con cena e spettacolo musicale quella organizzata dalla Suerte Eventi & Restaurant per sabato sera 30 aprile nel meraviglioso contesto del “Castello” affacciato sul tratto di costa tra i più suggestivi del Cilento.

Un gustoso menu preparato con cura dagli chef ed un piacevolissimo concerto con “L’arte della canzone d’autore” interpretata dalla inconfondibile voce del cilentano Nicola Napolitano e del trio IN-CANTUS.













L’appuntamento è per sabato sera 30 aprile. Il prezzo a persona, comprensivo di menu completo e 1 bottiglia di vino ogni 4 persone, è di 40 euro.









Possibilità di pernotto, per chi desidera fermarsi una o più notti a Pisciotta, presso il Villaggio Club La Marée, splendida struttura turistica vicina al “Castello”.

Per informazioni sulla serata, sul menu proposto e per prenotare un tavolo è possibile chiamare o inviare un sms o messaggio WhatsApp al numero 345 8781106.



Per aggiornamenti vi invitiamo a visitare le pagine social della Suerte Eventi & Restaurant:

Facebook: https://it-it.facebook.com/suerteventi/

Instagram: https://www.instagram.com/suerteventi/



Indicazioni per raggiungere il ristorante:

La Suerte Eventi & Restaurant

Contrada Marina Campagna – Via Fosso della Marina, 84066 Pisciotta SA

Google Maps: https://g.co/kgs/ZMYFTZ

