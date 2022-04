Ispani: comunità in apprensione per Don Pasquale

ISPANI. Comunità religiose del Golfo di Policastro in apprensione per le condizioni di Don Pasquale Pellegrino. Il sacerdote è stato ricoverato in ospedale, pertanto le celebrazioni sono state sospese. Don Pasquale accusava febbre alta e sintomi influenzali anche se il tampone per il covid ha dato esito negativo.

In tanti stanno inviando messaggi di vicinanza al parroco, già cappellano dell’ospedale di Sapri, una figura stimata e apprezzata nelle comunità del Golfo di Policastro. Prima di arrivare ad Ispani era stato anche di Torre Orsaia e Castel Ruggero dove è rimasto per quasi 15 anni.

In passato, appena 27enne, ha lottato con una brutta malattia riuscendo però a superarla. Oggi i fedeli sperano di poterlo quanto prima riavere alla guida delle parrocchie del Comune di Ispani.