Cilento: evade dai domiciliari e aggredisce sanitari e carabinieri: arrestato

PISCIOTTA. Momenti di paura nel weekend a Pisciotta. I carabinieri sono intervenuti per la presenza di un uomo ubriaco in strada che, dopo essere caduto, ha inveito e poi aggredito i sanitari del 118, i quali erano giunti sul posto per aiutarlo.

Evade dai domiciliari: arrestato

Lo straniero, originario della Romania, alla vista dei militari si è scagliato anche contro di loro. Gli uomini della locale stazione, coordinati dalla compagnia di Vallo della Lucania, però, sono riusciti a bloccato e identificato.

Al termine degli accertamenti, lo straniero, già sottoposto agli arresti domiciliari perché accusato di minacce ed estorsioni, è stato nuovamente arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale.