Castelnuovo ad Antonio De Marino intitolato uno spazio pubblico

CASTELNUOVO CILENTO. E’ stato inaugurato ieri, 25 aprile, uno spazio pubblico di Castelnuovo Cilento al professore Antonio De Marino. L’evento si è svolto alla presenza del sindaco Eros Lamaida, di autorità civili e religiose e dei familiari del docente e giornalista cilentano.

Chi era Antonio De Marino

Nato nel marzo del 1915, Antonio De Marino ha frequentato le scuole di Casal Velino e Vallo della Lucania per poi trasferirsi a Napoli dove si è laureato presso l’Università Federico II in Lettere e Filosofia. Ha iniziato ad insegnare latino e greco in vari licei, da Agrigento a Salerno, poi a Napoli.

Ha svolto anche l’attività di giornalista ed ha compiuto diversi studi e ricerche nell’ambito classico, partecipando attivamente agli scavi di Velia. La sua morte risale al 16 luglio del 2006.

Il legame tra Antonio De Marino e i suoi luoghi natii è testimoniato anche dalla scelta di essere seppellito nel cimitero di Castelnuovo Cilento. Il Comune da ieri ha una stradina del centro storico che porta il suo nome

Il commento

«Convinto sostenitore dell’idea che la storia è maestra di vita e che la civiltà occidentale trova le sue radici e i suoi valori fondanti nella filosofia greca , nel diritto romano e nella solidarietà cristiana. …..Ha partecipato personalmente agli scavi di Velia, la terra di Parmenide». Così lo ha ricordato il sindaco Eros Lamaida.