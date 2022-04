Agropoli, ragazzino investito sul Lungomare

AGROPOLI. Attimi di paura nel pomeriggio sul lungomare San Marco di Agropoli. Un giovane di 13 anni è stato investito da un’auto di passaggio, una Fiat guidata da un anziano del posto.

Stando alle prime ricostruzioni il ragazzino stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è avvenuto il sinistro.

L’automobilista si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Il giovane è stato trasferito all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto, per ricostruire la dinamica del sinistro, anche i carabinieri della compagnia di Agropoli. L’episodio è avvenuto a pochi passi dall’hotel Serenella.