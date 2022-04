Agropoli: ok al ripristino dei bagni pubblici al porto

AGROPOLI. I bagni pubblici presenti presso il porto di Agropoli saranno fruibili con il pagamento di un ticket. Verranno infatti riattivate le gettoniere che consentiranno l’accesso automatizzato dei locali e dei relativi servizi.

L’Ente ha provveduto ad affidare la riparazione dei cinque apparecchi già presenti all’esterno della struttura per circa 122euro.

In questo modo sarà possibile anche rimettere in funzione i bagni pubblici; nelle scorse settimane non erano mancate polemiche relative al loro stato. In vista della stagione estiva, però, si procederà a renderli nuovamente funzionanti e decorosi, garantendo un servizio in più ai tanti fruitori del porto.