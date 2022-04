A Vincenzo Poti di Controne il premio America Giovani

CONTRONE. Un risultato lusinghiero che premio l’impegno di un giovane di Controne. E’ stato assegnato anche a Vincenzo Poti il Premio America Giovani per il Talento Universitario, riconoscimento nazionale ai neolaureati di eccellenza delle università nazionali.

A Vincenzo Poti il premio America Giovani

Vincenzo ha conseguito la laurea in Relazione Internazionali all’Università di Trento per poi perfezionarsi alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Il “Premio America Giovani al talento universitario” valorizza ogni anno 1000 giovani italiani laureati con il massimo punteggio protagonisti di un percorso universitario di eccellenza, sostenendoli concretamente, con acquisizione delle migliori competenza per affrontare le sfide internazionali, nel loro ingresso nel mondo del lavoro.

Venerdì, a Roma, presso la Camera dei Deputati, l’assegnazione del premio Fondazione Italia Usa. Un traguardo che ha reso particolarmente orgogliosa la famiglia e l’intera comunità di Controne.