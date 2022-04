A Giungatelle una “palestra all’aperto”

PERDIFUMO. È pronta Perdifumo e in particolare la frazione Giungatelle, al confine con Montecorice, ad ospitare un’area Outdoor Fitness inclusiva La decisione di realizzare questa “palestra” a cielo aperto, rappresenta una nuova opportunità per praticare attività fisica libera e gratuita.

Una palestra all’aperto a Giungatelle: il progetto

Un modo per garantire anche la pratica dello sport in sicurezza in un periodo in cui il livello dell’attenzione per l’emergenza covid resta alto.

Il Comune per la realizzazione di un’area Outdoor Fitness a Giungatelle ha sfruttato le risorse assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, investendo circa 21 mila euro.

I contributi erano destinati proprio a lavori pubblici dedicati ad infrastrutture sociali.