A Futani un servizio di assistenza alle persone con disabilità

FUTANI. Nuovi servizi per la comunità di Futani. I cittadini anziani e disabili in condizione di autonomia personale e sociale ridotta o compromessa e con una rete familiare e/o di vicinato debole o assente, potranno presentare istanza per essere ammessi alla fruizione del servizio di assistenza domiciliare.

Servizio di assistenza alle persone con disabilità

La domanda potrà essere presentata al protocollo del Comune dall’interessato o da un familiare entro il 4° grado o ancora da una persona esercente le funzioni di tutela. C’è tempo fino alle ore 12 del giorno 27 aprile.

Il servizio garantisce aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane; prestazioni di aiuto per le famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura di diversamente abili; aiuto per l’igiene e la cura della persona; aiuto per la pulizia della casa, il lavaggio e il cambio della biancheria; preparazione dei pasti; aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative e di accompagnamento presso uffici o altri servizi.

Potranno presentare domanda i residenti nel Comune di Futani fino a 64 anni con disabilità certificata.