Sessa Cilento punta a finanziamenti per il progetto “Cilento Innovation Hub”

SESSA CILENTO. L’amministrazione comunale, guidata, dal sindaco Gerardo Botti, punta a finanziamenti per progetti finalizzati alla riqualificazione e la promozione della nascita di nuovi ecosistemi dell’innovazione al Sud.

Cilento Innovation Hub: ecco cos’è e a cosa è finalizzato, il progetto di Sessa Cilento

Nello specifico, l’Ente, ha approvato lo studio di fattibilità tecnico economica del progetto “Cilento Innovation Hub” da finanziare nell’ambito del PNRR.

Il Comune di Sessa, ha aderito all’idea progettuale dell‘Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale; che ha individuato l’infrastruttura da riqualificare, nell’ex area sportiva in Via Monte Morti, per un importo pari a € 10.563,167,20.

La proposta Cilento Innovation Hub, rientra nell’elenco delle idee progettuali valutate idonee dalla Commissione e da ammettere alla successiva proceduta negoziale; che prevede “Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati”.

Il Decreto Legge n.59, ha previsto l’assegnazione al Piano nazionale, degli investimenti complementari agli interventi del PNRR, per la nascita di nuovi ecosistemi dell’innovazione al Sud.