Prove ad Agropoli per la band The Kolors

Con 120milioni di stream su Spotify e 13 dischi di Platino, i The Kolors sono pronti a tornare sul palco per la loro nuova tournée.

Per prepararla Stash, Antonio Fiordispino, e la sua band, hanno scelto Agropoli e l’arena dello Sporting Club di località Moio, sfruttata già da altri artisti per le prove dei loro spettacoli.

I The Kolors dopo le giornate trascorse in città sono tornati anche sul palco di “Amici” per presentare il loro nuovo singolo “Blackout”. Gli ex concorrenti del talent sono stati i super ospiti della sesta puntata del Serale.