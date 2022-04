Gaetano Oristanio: promozione in Eredivise per il campione di Roccadaspide

Si conclude alla grande la prima stagione olandese di Gaetano Oristanio che con il suo Volendam ha ottenuto il secondo posto nel campionato di Serie B olandese. Promozione in Eredivise dunque per l’atleta di Roccadaspide che in estate era approdato proprio nel team guidato da Wim Jonk, ex conoscenza della Serie A ai tempi dell’Inter.

Gaetano Oristanio: successo con il Volendam e promozione nella Eredivise

Successo in trasferta lo scorso venerdì per la squadra del talento originario di Roccadaspide. Il trequartista di proprietà dell’Inter festeggia cosi dopo il 2-1 ottenuto sul campo del Den Bosch che consente alla squadra del calciatore cilentano di raggiungere la massima serie con due turni di anticipo. Ottima la stagione del campioncino giunto in Olanda, nella Eerste Divisie, in prestito dal club allenato da Simone Inzaghi. Il campione nato il 28 settembre 2002 a Vallo della Lucania sino ad ora ha siglato già 6 gol in 33 presenze in Olanda, ottenendo cosi anche la maglia dell’Under 20 del CT Alfredo Bollini, più volte indossata in stagione. I 74 punti in 36 giornata raccolti dal team di mister Jonk renderanno cosi indimenticabile la prima stagione tra i professionisti di Gaetano Oristanio, partito titolare anche nella gara decisiva per il salto nella massima serie olandese e che nella prossima estate potrebbe tornare in Italia per una nuova avventura calcistica.

Il post del talento di Roccadaspide dopo la promozione nella massima serie olandese

È fantastico. Tutti insieme. MISSIONE COMPLETATA ✅🧡 Eredivisie

La felicità anche nelle parole del Sindaco di Roccadaspide Gabriele Iuliano

“Un percorso vincente, un percorso da campione, una bellissima storia di calcio, quello pulito, e di grande speranza. Il cilentano GAETANO ORISTANIO dalle giovanili di Roccadaspide vince da protagonista con l’F.C. Volendam il campionato di calcio di serie B e approda nelle serie A olandese. Noi lo aspettiamo in Italia, nella sua Inter e da Roccadaspide continuiamo a fare il tifo per lui. Grandissimo”.