Rutino: programma interventi di risanamento del rischio idrogeologico

Il Comune di Rutino, guidato dal sindaco Giuseppe Rotolo, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di ” sistemazione e messa in sicurezza idrogeologica del versante in loc. Campo Sportivo”, per l’importo complessivo pari a € 2.880. 116, 64. I lavori in programma sono finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico.

Questo non è solo l’unico intervento in programma; è stato approvato anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di ” sistemazione e messa in sicurezza idrogeologica del versante in loc. Destro”, per l’importo complessivo di € 2.758.790,54.

Gli interventi sono finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico con sistemazione della strada comunale esistente e delle strutture dell’impianto sportivo interessate dai fenomeni di dissesto. Nelle aree individuate si sono manifestati evidenti segnali di dissesto idrogeologico, comportante rischi potenziali per le infrastrutture limitrofe.

La copertura finanziaria, avverrà con i fondi ministeriali e con la programmazione del PNRR, che prevede, per l’annualità 2022, contributi volti alla realizzazione di interventi per opere pubbliche, mitigazione del rischio idrogeologico, efficientamento energetico e patrimonio di Enti locali.