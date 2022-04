Per il pilota valdianese Di Mare, primo posto a Monza

Il vallo di Diano è di nuovo sul podio di Monza.

Sabatino di Mare conquista con forza gara 2 del campionato tcr dsg Italy, con la sua ormai fidata Cupra Leon del team DMP motors.

Un week end pazzo, giocato tutta su una situazione climatica incerta, dove sole e pioggia si sono resi protagonisti di una pista prima bagnata, poi asciutta, poi bagnata e così per tre giorni consecutivi.

Un battito cardiaco costante ha accompagnato ogni secondo del cronometro che seguiva la vettura #81.

Sabato, dopo una qualifica discreta data dal troppo traffico in griglia, 32 auto schierate, gara 1 è partita alle 14:55 con asfalto umido, che dopo i primi cinque giri è diventato bagnato dato l’intensificarsi della pioggia.

A dieci minuti dalla conclusione di gara 1, con una scelta coraggiosa di restare in gara con gomme d’asciutto e una guida superba da parte del pilota della DMP, è arrivato il momento più difficile con un ritiro dovuto ad un tamponamento da parte della vettura che seguiva: l’Audi rs3 dsg, colpendo la Cupra di Di Mare, ha costretto il pilota salese ad un ritiro per un danno grave alla ruota posteriore.

Lunga serata di lavoro nella notte tra sabato e domenica da parte dei ragazzi di Pasquale di Mare che hanno riparato il danno e preparato la

macchina per gara2.

Proprio gara 2, scattata alle 11:15 della mattinata di domenica, ha portato il sapore di champagne all’interno del box della Dmp Motors, con la prima vittoria stagionale nel campionato tcr di Sabatino Di Mare.

Podio ancor più significativo per la coppa celebrativa che ricorda i 100 anni dalla nascita dell’Autodromo di Monza.

Prossima tappa Imola tra due settimane.

Le parole di Sabatino di Mare sono state sintetiche e chiare: “grazie a tutti per il supporto prima della gara e dopo, questa vittoria è dedicata a tutti coloro che credono in me e voglio poter dedicare loro altre vittorie.”