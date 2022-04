Castellabate celebra il 25 aprile

Il Comune di Castellabate parteciperà alle Celebrazioni del 25 Aprile. Al termine del Pontificale presieduto da S. Eminenza Cardinale Rich e S.E. Vescovo di Vallo della Lucania Ciro Miniero sarà benedetta una corona che verrà deposta al Molo Velella sul porto di San Marco di Castellabate.

A questa celebrazione saranno presenti le autorità militari, civili e religiose.

“Questa celebrazione si ripete ogni anno per poter ricordare un avvenimento così cruciale che ha segnato la nascita di un’Italia libera, democratica e ispirata a diritti inviolabili. Quegli stessi che abbiamo ereditato grazie a coloro che hanno lottato per poter raggiungere la libertà in quel 25 Aprile 1945. E’ nostro dovere ricordare l’importanza di questa giornata soprattutto ai giovani, perché possa il passato aiutarli a vivere in un futuro migliore e più libero”, afferma il Sindaco Marco Rizzo.