Casal Velino: stabilite le tariffe portuali per l’anno 2022

CASAL VELINO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Silvia Pisapia, ha stabilito le tariffe per i servizi portuali.

L’obiettivo prioritario dell’Ente, è quello di favorire ed incentivare l’economia locale, per questo motivo intende ridurre del 10% le tariffe in vigore.

Ecco nel dettaglio le tariffe portuali di Casal Velino

Si parte da € 4,81 da ottobre a maggio, per imbarcazioni di 4mt (13,48 euro a giugno, luglio e settembre, 23,11 euro ad agosto), per arrivare ad un annuale di € 1.300,05 (1.040,05 escluso agosto): prezzi via via in crescendo, basandosi sulla lunghezza dell’imbarcazione.

Oltre ai 21 metri l’ormeggio costa € 27,95 per la tariffa giornaliera da ottobre a maggio (75,11 euro a giugno, luglio, settembre, 130 euro ad agosto), per il mensile 703 euro da ottobre a maggio, 1.733,40 euro giugno, luglio e settembre, 2311,20 per agosto.

L’offerta invernale da ottobre a maggio è di € 4.694,63, quella estiva di € 6.481,96. L’alta stagione da giugno a settembre costa ai diportisti di questo tipo di imbarcazioni € 5.778,00, mentre l’annuale vale € 7.222,50.

Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica ed acqua

Fino a 6mt, si parte da € 1,80 al mese e € 18,00 all’anno per la luce; € 4,50 al mese per acqua e € 45,00 all’anno. Per imbarcazioni oltre i 18mt, € 45,00 al mese per la luce e € 450,00 all’anno.

Mesi giugno, luglio e settembre, le tariffe portuali giornaliere sono le seguenti:

Fino a 8mt, un totale di € 7,00 tra acqua e luce, oltre i 10mt, un totale di € 15,00. Per il mese di agosto, fino a 10 mt € 10,00, oltre i 15mt € 20,00.

Le tariffe giornaliere per i servizi banchina di transito, nei mesi di giugno, luglio e settembre seguirà queste tariffe; fino a 8mt un totale di € 28,00 e per imbarcazioni oltre i 15mt € 56,00. Per il mese di agosto, invece, fino a 8mt € 35,00, oltre i 15 mt € 70,00.

Da stabilire, inoltre, che il costo dell’ormeggio, comprensivo di acqua e luce, sarà di € 40,00 per imbarcazioni monoscafo con lunghezza fino a 15 mt, ovvero con un massimo di 4 cabine. Per imbarcazioni che superano i 15 mt, il costo è di € 50,00. Ai catamarani, è applicato un incremento del 50% sui prezzi indicati.

Per quanto riguarda le tariffe da applicare ad ogni singola operazione di alaggio e varo da parte di Cantieri Nautici, partono da € 45,00 per imbarcazioni fino a 6mt per arrivare a € 450,00 per quelle che superano i 15mt.

Da stabilire, infine, che i canoni annuali, potranno essere versati in sue soluzioni: il 50% alla data della richiesta e il restante 50% entro il 30 aprile.