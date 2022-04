Salernitana-Fiorentina: le probabili formazioni, ballottaggio Verdi-Ribery

Dopo la rifinitura di oggi tempo di probabili formazioni per la Salernitana opposta domani alla Fiorentina dopo il successo di mercoledì contro l’Udinese. Allo stadio Arechi” infatti, i campani tornano in campo attesi, alle ore 12:30 dall’intreccio con i viola di Vincenzo Italiano. La gara valevole il trentaquattresimo turno di Serie A, visibile su Dazn, sarà diretta da diretta dal sig. Davide Massa di Imperia.

SALERNITANA-FIORENTINA: LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Dragusin, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Bohinen, L. Coulibaly, Ranieri; Verdi, Djuric. Allenatore: Nicola.

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Odriozola, M.Quarta, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Ikoné. Allenatore: Italiano.

I CONVOCATI GRANATA

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Fiorentina.

PORTIERI: Belec, Fiorillo, Russo, Sepe.

DIFENSORI: Delli Carri, Dragusin, Fazio, Gyomber, Ranieri;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Capezzi, Coulibaly L., Di Tacchio, Ederson, Kastanos, Mazzocchi, Radovanovic, Ruggeri, Zortea;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Mikael, Perotti, Ribery, Verdi

LE PAROLE DI DAVIDE NICOLA

“Stiamo costruendo una rincorsa, giochiamo ogni gara con la volontà di fare e l’anima di osare. Domani incontriamo una squadra importantissima per identità di gioco e per il campionato che sta facendo. La Fiorentina é una squadra aggressiva che ha uno sviluppo di gioco consolidato. Siamo consapevoli della loro forza, hanno pochi punti deboli ma dobbiamo insistere sulle nostre armi per farli male. Dovremo essere bravi nel palleggio, precisi e puliti. Inoltre sarà importante contrastare il loro gioco e saper proporre il nostro. Rispettiamo l’avversario con umiltà ma non ci sentiamo sottomessi. Dobbiamo mantenere la volontà di fare che deve essere l’anima di questa squadra”.

I PRECEDENTI DELLA SFIDA

Sarà il sesto confronto in massima serie tra Salernitana e Fiorentina quello in programma domenica alle 12:30 alla Stadio “Arechi”. I viola hanno vinto tre delle cinque sfide contro i granata in Serie A, tutte però nei gironi d’andata – nelle due giocate nella seconda metà di stagione infatti, i campani sono rimasti imbattuti grazie a una vittoria (2-0 il 28 marzo 1948) e un pareggio (1-1 il 28 febbraio 1999).

PILLOLE SULLA GARA

La Salernitana ha conquistato 22 punti finora (32 gare giocate): l’unica squadra che è riuscita a salvarsi con 22 o meno punti dopo le prime 32 gare di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria é stato il Crotone di Davide Nicola, che aveva 21 punti nel 2016/17 a questo punto del torneo.

La Fiorentina ha vinto le ultime tre partite di campionato e non infila una serie più lunga dall’aprile 2018 (sei sotto la guida di Stefano Pioli) – la Viola potrebbe inoltre tenere la porta inviolata in due gare consecutive di Serie A per la prima volta in stagione, dopo l’1-0 contro il Venezia dell’ultimo turno. Il battesimo del gol di Federico Bonazzoli in Serie A è arrivato contro la Fiorentina, il 25 settembre 2019, quando vestiva la maglia della Sampdoria; l’attaccante dei granata ha segnato sette reti nel torneo in corso: soltanto uno in meno rispetto a quelle realizzate in tutte le sei stagioni precedenti di Serie A (otto), con quattro maglie diverse (Torino, Sampdoria, SPAL e Inter).

Inoltre prima di trasferirsi alla Salernitana, Franck Ribéry ha disputato 50 incontri, segnando cinque reti, con la maglia della Fiorentina in Serie A. Infine Luca Ranieri ha esordito in massima serie proprio con la Fiorentina, l’1 settembre 2019, sul campo del Genoa (2-1 per i rossoblù il finale); il difensore classe ‘99 ha collezionato tre presenze in totale nel massimo torneo con la Viola.