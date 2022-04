Monteforte: programma interventi di messa in sicurezza del territorio

Il Comune di Monteforte Cilento, guidato dal sindaco Bernardo Mottola, ha approvato il progetto esecutivo, relativo ai lavori di “miglioramento della sicurezza del versante roccioso a monte del centro abitato del serbatoio idrico e delle strade S.P. Monteforte – Roccadaspide e S.C. Orto delle Castagne”, nell’importo complessivo di € 1.000.000,00.

L’opera sarà finanziata con Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2021 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione della legge n. 145 del 2018. Tale legge prevede l’assegnazione di contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con assegnazioni annuali a seguito di richieste degli enti. L’Ente quindi ha proceduto all’approvazione del progetto.

La spesa presunta per l’intervento risulta già prevista nel bilancio pluriennale e nel programma triennale approvato con deliberazione del consiglio comunale n°5 del 30/04/2021 e va coperta con finanziamento del Ministero degli Interni.