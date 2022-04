Luoghi della cultura della aperti il 25 aprile e il primo maggio

Disposte aperture straordinarie dei luoghi della cultura dei siti gestiti dalla Soprintendenza ABAP per il 25 aprile e 1 maggio 2022.

SALERNO / Complesso Monumentale San Pietro a Corte 25 aprile e I maggio apertura dalle 10.00 alle 18.00 – Martedi chiusura compensativa.

MINORI (SA) / Villa Romana di Minori 25 aprile e I maggio apertura dalle 09.00 alle 19.00

BUCCINO (SA) / Museo Archeologico Nazionale di Volcei Marcello Gigante 25 aprile e I maggio apertura dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Info: tel. 0828 952404 per prenotazioni visite guidate

SALA CONSILINA (SA) / ​​Museo Archeologico I maggio dalle 09.00 alle 13.00

AVELLA (AV) / Museo Immersivo e Archeologico di Avella e Area archeologica dell’Anfiteatro romano 25 aprile e I maggio apertura dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00

Si consiglia prenotazione: 081 825 9320 – 320 947 9173 – 380 430 9703

INFO Per verificare luoghi, orari, tariffe e modalità di visita di tutti i luoghi della cultura statali è possibile consultare la seguente pagina del sito del Ministero della Cultura: https://cultura.gov.it

Per l’accesso ai luoghi della cultura statali, dal 1° aprile 2022, non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base, mentre resta l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche. Alcuni luoghi sono visitabili solo su prenotazione. Il Ministero della Cultura consiglia di consultare i siti dei musei e dei parchi archeologici prima di programmare la visita.