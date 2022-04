“L’Italia riparte dal lavoro”, il 1° maggio a Villammare

La discriminazione sul lavoro e le pari opportunità al centro della giornata del 1°maggio organizzata a Villammare di Vibonati dalla Confesercenti “Sapri-Golfo di Policastro” in collaborazione con il Comune di Vibonati, il SAI (Sistema Accoglienza Integrazioni) e lo Sprar.

Si tratta del primo convegno organizzato al Sud della provincia di Salerno in occasione della festività del 1°maggio. Si terrà in piazza Maria SS di Portosalvo e verterà su temi attuali e sensibili in materia di lavoro e sull’illustrazione di opportunità e progettualità per i giovani della provincia.

Parole, dibattiti ma anche tanta musica con “The Bordello Rock’n roll Band” che apriranno alle h.16 e chiuderanno alle h.21 la giornata dedicata alla Festa dei lavoratori.

<<Quello del lavoro – sottolinea la presidente di Confesercenti “Sapri-Golfo di Policastro”, Gina Molinaro – è un tema forte dopo la pandemia e la guerra in corso che deve farci riflettere ed adoperare per ricostruire il paradigma di sviluppo cogliendo le opportunità offerte dal piano di resilienza. Bandi europei, finanziamenti a fondo perduto per le imprese del Mezzogiorno, coesione sociale: sono tante le opportunità da cogliere per fare un salto di qualità e dare lustro vai nostri territori alle nostre imprese>>.

La conferenza avrà inizio alle h.17:30. Preceduti dai saluti istituzionali del sindaco di Vibonati, Manuel Borrelli, e del direttore di Confesercenti Regione Campania, Pasquale Giglio, interverranno: il parlamentare europeo Andrea Cozzolino, il presidente di Confesercenti Sapri-Golfo di Policastro Gina Molinaro, il vicepresidente di Confesercenti Sapri-Golfo di Policastro Antonio Pisani, la responsabile dei servizi alle imprese di Confesercenti Provincia di Salerno Maria Antonietta Aquino, il professor Marco Cilento docente all’Università “La Sapienza” di Roma, il coordinatore dell’Area Sud della Cgil Funzione Pubblica Domenico Vrenna, il responsabile dello Spi-Cgil lega Sapri-Camerota Gerardo Triani ed il segretario della Uil Fpl di Salerno Gennaro Falabella. A moderare il dibattito sarà Vito Sansone.