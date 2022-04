Laurito punta alla valorizzazione del Borgo

LAURITO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Speranza, ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica, per il recupero e la valorizzazione del Borgo.

Un progetto di recupero e di valorizzazione del Borgo di Laurito

L’Ente, punta a migliorare le condizioni di vita della popolazione, attraverso la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico; per un importo pari a € 10.166.666,67; di cui € 7.401.333,33 e € 2.756.333,33 di somme messe a disposizione.

Gli interventi in programma

Il Comune, intende candidare a finanziamento il progetto, chiedendo una somma pari a € 946.970,35; in particolare per il recupero del Borgo di Laurito, lavori di messa in sicurezza e la stabilizzazione del centro abitato e la messa in sicurezza del territorio, laddove insistono criticità legate al dissesto idrogeologico, mediante lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, interessate da fenomeni franosi.

Il progetto, rientra nell’ambito del PNRR che prevede la messa in sicurezza del territorio, la salvaguardia e la valorizzazione dei Borghi, messa in sicurezza di ponti e viadotti, efficientamento energetico degli edifici, con precedenza agli edifici scolastici e di altre strutture di proprietà dell’Ente.