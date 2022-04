InfoCilento Radio “All’ora dello Spritz” con Vincenzo Romano- il cantore pellegrino | Podcast

Prosegue l’appuntamento con il programma radiofonico di InfoCilento. Tutti i lunedì, dalle 18:00 alle 19:00, Antonella Agresti e Roberta Foccillo, vi aspettano con il programma “All’ora dello Spritz”.

Ogni settimana, notizie, approfondimenti, musica e ospiti speciali. Ai microfoni di InfoCilento Radio, il cantautore Vincenzo Romano- il cantore pellegrino.

Vincenzo Romano nasce a Pagani (SA) il 16 giugno 1990. Sin dall’età di 9 anni, si esibisce, suonando e cantando, con i grandi nomi della tradizione musicale campana, da Francesco Tiani, a Marcello Colasurdo, a Tullio De Piscopo. Si definisce «Cantore Pellegrino delle Tradizioni» ed attualmente insegna nelle sue scuole gli antichi “riti” delle tradizioni campane, mentre segue corsi di perfezionamento in percussioni con Paolo Cimmino. Al suo attivo ha 3 album ed un CD con 2 brani: Mammeddio! Canti e ritmi di Primavere, Uhanema!, Natale in Armonia, Curri curri, mamma mia. Nella sua carriera ha lavorato anche come attore.

Potete seguire la trasmissione radiofonica, tutti i lunedì dalle 18 alle 19