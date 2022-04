Campora, comunità senza assistenza medica. Comune concede locale all’Asl

CAMPORA. Sarà affidato all’Asl Salerno un locale sito al piano terra del comune di Campora. E’ quanto ha deciso l’amministrazione comunale, retta dal sindaco Antonio Morrone. Un modo per garantire la necessaria assistenza sanitaria sul territorio.

Assistenza medica ridotta a Campora: l’iniziativa dell’Ente

La comunità di Campora, infatti, dal primo marzo è priva del medico di medicina generale, pertanto vengono meno una serie di servizi ritenuti minimi ed indispensabili per un adeguato livello di qualità di vita quali: l’assistenza sociosanitaria primaria, l’attività di prevenzione territoriale etc., funzioni da cui discendono una serie di attività e prestazioni pubbliche ritenute tra i baluardi fondanti di una società.

Il commento

«A causa della particolare collocazione geografica del Comune e delle disagiate condizioni viarie impediscono la normale afferenza dell’utenza nei Comuni viciniori ed in particolar modo per gli anziani risulta essere oltremodo gravoso, in considerazione del proprio stato precario di salute, poiché devono spostarsi per fruire di una adeguata assistenza sociosanitaria», osservano da palazzo di città.

«E’ nostra intima convinzione sviluppare e supportare un “empowerment”, ossia un processo sociosanitario teso a migliorare la qualità di vita della comunità di Campora, attraverso la messa a disposizione ad uso gratuito all’ASL Salerno di un locale di proprietà da destinare al servizio di assistenza sociosanitario di primo livello, Servizio di prossimità», aggiungono.

I locali saranno assegnati all’Asl Salerno in comodato gratuito per garantire l’attivazione di un servizio di assistenza sanitaria di prossimità, fino al 2030.