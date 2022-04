L’Almanacco del 22 aprile 2022

Almanacco del 22 aprile 2022:

Santi del giorno: Santa Leonida (Martire, padre di Origene)

San Caio (Papa)

Sant’Agapito I (Papa)

San Sotere (o Sotero, Papa)

San Maryahb (Martire)

Sant’Opportuna di Seez (Badessa)

Sant’Abrosino (Martire)

Sant’Apelle

Santa Senorina di Vieira (Badessa)

Etimologia: Leonida, deriva dal greco Leonidas, poi latinizzato in Leonides ed ha il significato di “che ha la forma di un leone, simile ad un leone”. Fu il nome del re di Sparta eroe delle Termopili.

Proverbio del giorno:

Aprile fa i fiori e maggio ha gli onori.

Aforisma del giorno:

I savi hanno più da imparare dai pazzi che i pazzi dai savi. (M. de Montaigne)

Oggi è:

Giornata della Terra: Oggi è la Giornata della Terra, chiamata anche Earth Day, il giorno in cui si ricorda l’importanza di salvaguardare il nostro pianeta. La giornata della Terra si celebra ogni anno, il 22 aprile.

Accadde Oggi:

1978 – I Blues Brothers debuttano al Saturday Night Live: Prendi due comici con occhiali da sole e completo nero, accomunati dalla passione per la musica e il canto; prendi una band al completo e un programma televisivo tra i più seguiti e longevi della storia. Il risultato è un fenomeno in stile anni Ottanta che, dai teatri al grande schermo, trascina il pubblico in balli sfrenati in salsa rock e Rhythm and blues.

Sei nato oggi? Nella vita non conosci mezze misure e tendi a vivere tutte le situazioni in modo esasperato. Questo atteggiamento può crearti nel lavoro dei problemi che potrai superare imparando l’arte della pazienza, della tolleranza, e cercando di essere un po’ più diplomatico. In amore sei passionale e a volte un po’ tirannico. Il tuo partner però saprà perdonare i tuoi difetti e non ti farà mancare il sostegno del suo amore.

Celebrità nate in questo giorno:



1909 – Rita Levi-Montalcini: Nata a Torino, è stata una delle menti più eccelse e illustri che la ricerca italiana abbia conosciuto. Ricercatrice e neurologa, nel 1986 è stata insignita del Nobel per la medicina in quanto, negli anni Cinquanta, i suoi studi la portarono alla scoperta e all’identificazione del fattore di accrescimento della fibra nervosa o NGF (Nerve Growth Factor), una proteina coinvolta nello sviluppo del sistema nervoso dei vertebrati e analizzata tutt’oggi per trovare la cura per le più gravi malattie che colpiscono il sistema nervoso, tra cui la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e il morbo di Alzheimer.

1909 – Indro Montanelli: Padre nobile del giornalismo italiano, è stato probabilmente il più lucido testimone dell’Italia del Novecento, raccontata con il piglio del cronista e dello storico. Nato a Fucecchio.

1954 – Serena Dandini: È la “dea protettrice” della satira televisiva, autrice e conduttrice di programmi che hanno lanciato numerosi fenomeni della comicità più dissacrante. Romana doc.