Cinema: programmazione in Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Per tutti gli amanti del cinema, proponiamo i film che verranno proiettati nelle sale cinematografiche in questi giorni. È ancora obbligatorio indossare la mascherina FFP2 ed esibire il green pass.

Ecco la programmazione completa

Cineteatro “Eduardo De filippo”, Agropoli

A grande richiesta, torna in sala “Animali fantastici i Segreti di Silente” fino al 26 aprile- escluso il 22.

1° spettacolo alle ore 17:00

2° spettacolo alle ore 20:00

Trama

A Guilin (Cina), nel 1932, Newt Scamander assiste al parto di un qilin, una creatura magica che può scrutare nell’anima e nel futuro. I seguaci di Gellert Grindelwald, guidati da Credence Barebone, attaccano e uccidono la madre e rapiscono il cucciolo. Grindelwald successivamente uccide la creatura per sfruttare la sua capacità di precognizione. A sua insaputa, tuttavia, il qilin ha dato alla luce un altro cucciolo gemello, così Newt decide di salvarlo.

Incapace di combattere Grindelwald a causa di un patto di sangue, Albus Silente recluta Newt, suo fratello Theseus, la strega americana Eulalie “Lally” Hicks, il mago franco-senegalese Yusuf Kama, l’assistente di Newt, Bunty Broadacre, e il No-Mag Jacob Kowalski per contrastare il piano di Grindelwald per il dominio del mondo. Yusuf Kama viene inserito come spia nella cerchia ristretta di Grindelwald, mentre il resto del gruppo viene inviato a Berlino, in Germania. Lì, Grindelwald viene assolto da tutte le accuse penali dalla Confederazione Internazionale dei Maghi (CIM), e si candida anche alla carica di Capo Supremo.

Cineteatro “Tempio del popolo” Policastro Bussentino

Da sabato 23 aprile a martedì 26 aprile, due appuntamenti

Alle 18:30 Sonic 2

Alle 21:00 Animali fantastici, i Segreti di Silente

Trama di Sonic 2

Quasi un anno dopo essere stato intrappolato da Sonic nel pianeta dei funghi, il Dottor Robotnik riesce ad utilizzare l’aculeo sottratto al suo arcinemico per lanciare un segnale di soccorso spaziotemporale. Ad esso risponde l’echidna Knuckles, che in cambio di un passaggio sulla Terra gli chiede di aiutarlo a trovare il Grande Smeraldo, un manufatto leggendario creato dal suo popolo e capace di dare forma ai desideri di chi lo utilizza.

Nel mentre, Sonic si è ormai stabilito a casa di Tom Wachowski e di sua moglie Maddie; ha inoltre iniziato una carriera da supereroe con il soprannome di Blue Justice, anche se il più delle volte finisce per combinare più guai di quanti non ne risolva. Un giorno, Tom viene invitato alle Hawaii assieme a Maddie per assistere al matrimonio della cognata Rachel con l’energico Randall, e i due decidono quindi di partire e lasciare Sonic a casa da solo con il loro cane Ozzie. Proprio mentre Tom e Maddie sono via, Sonic subisce l’attacco di Robotnik e Knuckles, con l’echidna che riesce facilmente a sconfiggerlo; all’ultimo, Sonic viene però salvato da Tails, una volpe a due code. Tails rivela di essere un ammiratore di Sonic, avendolo osservato da molto tempo attraverso dei gadget da lui inventati; una volta appreso della minaccia di Robotnik e Knuckles, Tails arrivò sulla Terra per avvisarlo del pericolo.

Cinema Adriano, Sala Consilina

Fino al 27 aprile alle ore 18:00 e alle ore 21:00

“Animali fantastici, i Segreti di Silente”

Sabato e mercoledì, prezzo del biglietto ridotto

Cinema Bolivar Marina di Camerota

Fino al 27 aprile “Animali fantastici, i Segreti di Silente”

1°spettacolo alle 18:00

2°spettacolo 21:00

Possibilità di acquistare il biglietto del cinema e gustare la pizza

Inoltre, è possibile guardare il film e gustare una buona pizza. Possibilità di acquistare il pacchetto “Food e Film”: pizza a scelta+ bibita+ ingresso cinema a € 15,00, oppure panino+ patatine +bibita +ingresso cinema a € 15,00.