Castellabate: castello dell’Abate aperto con orario continuato

Con ordinanza sindacale n.12 del 21 Aprile 2022 il Sindaco Marco Rizzo ha predisposto l’apertura del Castello dell’Abate con orario continuato dal giorno 23 Aprile al 29 Maggio 2022.

Con il suddetto provvedimento il Castello dell’Abate sarà aperto dalle ore 09:30 alle ore 20:30 con l’obiettivo di incentivarne la visita anche durante tutto il mese di Maggio.

“Il Centro storico di Castellabate, già patrimonio UNESCO, va promosso turisticamente e culturalmente, valorizzando sempre più il Castello, simbolo di fede, storia e cultura, nonché del nostro intero territorio.

Sono sicuro che tanti approfitteranno di questa apertura straordinaria per poter visitare e conoscere non solo il Castello ma tutte le mostre in esso presenti”, afferma il Sindaco Marco Rizzo.