Sicurezza e valorizzazione del territorio: ecco i progetti di Serramezzana

SERRAMEZZANA. Il piccolo comune di Serramezzana programma una serie di interventi volti a garantire la messa in sicurezza e la valorizzazione del territorio. L’Ente, guidato dal sindaco Augusto Materazzi, ha approvato i progetti al fine di ottenere dei finanziamenti nell’ambito dei Pnrr.

Sicurezza e valorizzazione del territorio: ecco le iniziative a Serramezzana

Il primo è relativo alla messa in sicurezza del territorio in località San Teodoro – Capograssi e Serramezzana – San Teodoro – Agnone. In particolare si punta a fondi del Ministero dell’Interno assegnati nell’ambito dei Pnrr per proseguire la progettazione. Il costo dei lavori di messa in sicurezza è di circa 2,5 milioni di euro.

Spesa simile, quasi 2,4 milioni, è preventivata per la messa in sicurezza del territorio alla località Corvara. Anche in questo caso l’obiettivo è accedere alle risorse del Ministero dell’Interno che potrebbero finanziare la progettazione anche per la valorizzazione del paesaggio rurale alla località San Nicola Lo Bosco. Lo studio di fattibilità approvato dall’Ente in questo caso ha un costo di quasi 2,3 milioni di euro.